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Mengen Pilavı

Mengen Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • BOLU
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg pirinç

300 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

250 gram mantar

3 adet domates

4 su bardağı et suyu



Üzerine: Kekik, ceviz

YAPILIŞI

Yıkadığınız pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletin. Tekrar sudan geçirip, suyunu süzün. 1 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp eritin ve kuşbaşı kuzu etini pembeleştirin. İnce kıyılmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış mantar ve domatesi ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra 4 su bardağı et suyunu katın. Et suyu kaynadıktan sonra pirinci ilave edin. Göz göz olana kadar pişirip, ocağın altını kapatın. Pilavı 15 dakika dinlendirin. Geri kalan tereyağını bir tavada pembeleştirip demlenmiş pilavın üzerine gezdirin. Üzerine kekik ve ince kıyılmış ceviz serpin. Sıcak olarak servis yapın

PÜF NOKTASI

Yörede bu pilav, et yerine antep fıstığı ve bademle de pişirilir.
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