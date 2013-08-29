Mercimekli Bulgur Pilavı

Bir tencereye ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği aktarıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Bir taşım kaynatıp, suyunu süzün. Mercimeği aynı tencereye aktarıp, üzerine 3 su bardağı su ekleyin ve 10 dakika pişirin. Sonrasında içine bulguru ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağı söndürün. Bir tavaya aktardığınız zeytinyağında ince doğranmış soğanı 3-4 dakika kavurun ve pilavın üzerine döküp karıştırın. Pilavı servis kabına aktarıp domates dilimleri ve maydanoz ile süsleyin. Sıcak veya soğuk servis yapın.