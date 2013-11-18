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Mercimekli Bulgur Pilavı

Mercimekli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

tuz



Üzeri için:

1/4 nar

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ile tereyağının yarısını ekleyin ve yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tekrar 1 su bardağı su ekleyin ve su kaynadıktan sonra bulgur katıp, tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine kalan tereyağı ile zeytinyağını koyun ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Nar tanesi ekledikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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