Mercimekli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ile tereyağının yarısını ekleyin ve yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tekrar 1 su bardağı su ekleyin ve su kaynadıktan sonra bulgur katıp, tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine kalan tereyağı ile zeytinyağını koyun ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Nar tanesi ekledikten sonra sıcak olarak servis yapın.