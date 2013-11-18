Mercimekli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı yeşil mercimek
Yarım su bardağı pilavlık bulgur
Yeteri kadar su
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
tuz
Üzeri için:
1/4 nar
YAPILIŞI
Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ile tereyağının yarısını ekleyin ve yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tekrar 1 su bardağı su ekleyin ve su kaynadıktan sonra bulgur katıp, tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bulgur yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine kalan tereyağı ile zeytinyağını koyun ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Nar tanesi ekledikten sonra sıcak olarak servis yapın.