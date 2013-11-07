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Mercimekli Büryan Pilavı

Mercimekli Büryan Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

yeteri kadar su

Yarım çay bardağı tatlı badem

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

100 gram kuzu eti

Bir buçuk su bardağı et suyu

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

3 dal maydanoz

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Bademleri kaynar suda 10 dakika tutup, kabuklarını soyun. Daha sonra badem ve dolmalık fıstığı birer çorba kaşığı sıvı yağda ayrı ayrı kavurun. Tereyağını bir tencereye alıp küçük küpler halinde doğranmış eti, suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine pirinci ilave edin ve birkaç dakika kavurun. Et suyu ve üzümü ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Suyunu çekince mercimek, badem, dolmalık fıstık ve kıyılmış maydanoz katıp karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup, kapağını kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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