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Mercimekli Pirinç Pilavı

Mercimekli Pirinç Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

100 gram tereyağı

1 adet domates

1 adet soğan

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış yeşil mercimek ve pirinci ayrı ayrı 15 dakika suda bekletin. Daha sonra süzün ve bir kenara alın. Kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Mercimeği katın ve kısık ateşte 3-4 dakika kavurun. Pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin. 3 su bardağı su ekleyin. Kaynayınca ocağın altını kısıp, suyunu çekene kadar pişirin. Mercimek ve pirinç pişmemişse biraz daha sıcak su ekleyip, tuz ve karabiberini ayarladıktan sonra yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Kalan tereyağını bir tavaya alıp eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ilave edip, soteleyin. Daha sonra yemeğin üzerine gezdirin ve 10 dakika dinlenmeye bırakın. Karıştırıp, sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz pilavın içine sivri biber de doğrayabilirsiniz.
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