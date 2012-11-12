Mevlana Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatıp ertesi gün etle birlikte haşlayın. Süzüp suyu kenara alın. Kestaneleri bir tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ve tuz ekleyerek haşlayın. Soğutup soyduktan sonra irice kıyın. Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat bekletin. Soğanı yemeklik doğrayın, havucu ince kıyın. Eti haşlama suyunu 3 su bardağına tamamlayın ve bir-iki taşım kaynatın. Sıvı yağı bir tencereye alıp dolmalık fıstığı kavurun ve yağdan alın. Aynı yağa yemeklik doğranmış soğanı ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine havucu katıp kavurun. Pirinci süzüp birkaç kez sudan geçirdikten sonra tencereye aktarın ve beyazlaşana kadar kavurun. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, tuz, karabiber ve yenibaharı katın. Üzerine kaynattığınız 3 su bardağı suyu ekleyin. Kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Pilav suyunu yarı yarıya çekince et, nohut ve kestaneyi ilave edin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.