Meyhane Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu etini yıkayıp süzdükten sonra küçük küpler halinde doğrayın. Soğan, sarımsak ve sivri biberi ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine eti ilave edin. Et suyunu salıp yeniden çekinceye kadar pişirin. Üzerine soğan ve sarımsağı ilave edin. Soğanın rengi dönünce, domatesi ekleyip bir-iki dakika pişirin. Su ve tuzu ekleyip et yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra tencereye bulgur, nane ve kekiği ilave edip karıştırın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak bulgur yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirip ocaktan alın. Bir tavada tereyağını kızdırıp pilavın üzerine gezdirin. Harmanlayıp tencerenin üzerini kağıt havlu ile örtün. Kapağını kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.