DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Meyhane Pilavı

Meyhane Pilavı

Meyhane Pilavı
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuzu eti

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 adet soğan

2 diş sarımsak

4 adet sivri biber

3 adet domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Üç buçuk su bardağı sıcak su

1'er tatlı kaşığı kekik ve nane

150 gram tereyağı, tuz

YAPILIŞI

Kuzu etini yıkayıp süzdükten sonra küçük küpler halinde doğrayın. Soğan, sarımsak ve sivri biberi ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine eti ilave edin. Et suyunu salıp yeniden çekinceye kadar pişirin. Üzerine soğan ve sarımsağı ilave edin. Soğanın rengi dönünce, domatesi ekleyip bir-iki dakika pişirin. Su ve tuzu ekleyip et yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra tencereye bulgur, nane ve kekiği ilave edip karıştırın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak bulgur yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirip ocaktan alın. Bir tavada tereyağını kızdırıp pilavın üzerine gezdirin. Harmanlayıp tencerenin üzerini kağıt havlu ile örtün. Kapağını kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN