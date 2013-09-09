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Meyhane Pilavı

Meyhane Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet küçük boy patlıcan

1 kg domates

2 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet soğan

3 diş sarımsak

1 adet haşlanmış tavuk budu

1 çorba kaşığı salça

Tuz, karabiber

Kimyon, kekik, fesleğen

3'er çorba kaşığı sıvı yağ ve tereyağı

Bir buçuk su bardağı etsuyu

Yeteri kadar sıcak su

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanla sarımsağı sıvı yağ ve tereyağı ile derin bir tencereye alıp kavurun. İnce kıyılmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Uzun şeritler halinde doğranmış patlıcanları ekleyip karıştırın. Küp doğranmış domates ve salçayı ekleyip karıştırın. Salça ve domatesler diğer sebzelerle özleşene kadar pişirmeye devam edin. Bulgur, didiklenmiş tavuk eti ve baharatları ekleyin. Et suyunu ekledikten sonra pilavın üzerini geçecek kadar su ilave edin. Pilavı kısık ateşte pişirip 10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.
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