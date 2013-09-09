Meyhane Pilavı

İnce kıyılmış soğanla sarımsağı sıvı yağ ve tereyağı ile derin bir tencereye alıp kavurun. İnce kıyılmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Uzun şeritler halinde doğranmış patlıcanları ekleyip karıştırın. Küp doğranmış domates ve salçayı ekleyip karıştırın. Salça ve domatesler diğer sebzelerle özleşene kadar pişirmeye devam edin. Bulgur, didiklenmiş tavuk eti ve baharatları ekleyin. Et suyunu ekledikten sonra pilavın üzerini geçecek kadar su ilave edin. Pilavı kısık ateşte pişirip 10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.