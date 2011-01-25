Meyveli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı kızdırıp yıkanmış pirinci 1-2 dakika kavurun. Üzerine küp doğradığınız ayvayı da ilave ederek 2-3 dakika daha kavurmayı sürdürün. Tuzunu ayarlayın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu yarı yarıya çekilince üzerine doğranmış kuru kayısı, üzüm ve incirleri ilave edin. Suyunu tamamen çekince kısık ateşte 5 dakika daha pişirip altını kapatın. Üzerine kağıt havlu yayıp dinlendirin. Servis tabağına alıp nar taneleri ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.