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Meyveli Pilav

Meyveli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı jasmin pirinç

6 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy ayva

Yarım çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

4 çorba kaşığı nar tanesi

2 dal fesleğen yaprağı

Yeterince sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Sıvı yağı kızdırıp yıkanmış pirinci 1-2 dakika kavurun. Üzerine küp doğradığınız ayvayı da ilave ederek 2-3 dakika daha kavurmayı sürdürün. Tuzunu ayarlayın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu yarı yarıya çekilince üzerine doğranmış kuru kayısı, üzüm ve incirleri ilave edin. Suyunu tamamen çekince kısık ateşte 5 dakika daha pişirip altını kapatın. Üzerine kağıt havlu yayıp dinlendirin. Servis tabağına alıp nar taneleri ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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