Midyeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayın ve süzgeçte bekletin. Midyeleri ayrı bir süzgece alıp çözülmeleri için bırakın. Pilav tenceresine tereyağı, kimyon, karabiber, üzüm ve tuzu koyup, pirinci ekleyin. Orta ateşte kavurun. 2 su bardağı kaynar suyu pirincin üzerine ekleyin ve bir- iki taşım kaynatıp demlenmeye bırakın. 2-3 dakika sonra, süzülmüş midyeleri pilavın üzerine serpiştirin ve pirinç yumuşayana kadar demlemeye devam edin. Sıcak olarak servis yapın.