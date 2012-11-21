DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Midyeli Pilav

Midyeli Pilav

Midyeli Pilav
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket dondurulmuş midye

1 su bardağı yasmin pirinci

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı ayıklanmış kuş üzümü

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayın ve süzgeçte bekletin. Midyeleri ayrı bir süzgece alıp çözülmeleri için bırakın. Pilav tenceresine tereyağı, kimyon, karabiber, üzüm ve tuzu koyup, pirinci ekleyin. Orta ateşte kavurun. 2 su bardağı kaynar suyu pirincin üzerine ekleyin ve bir- iki taşım kaynatıp demlenmeye bırakın. 2-3 dakika sonra, süzülmüş midyeleri pilavın üzerine serpiştirin ve pirinç yumuşayana kadar demlemeye devam edin. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN