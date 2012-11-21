Midyeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket dondurulmuş midye
1 su bardağı yasmin pirinci
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı ayıklanmış kuş üzümü
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Pirinci iyice yıkayın ve süzgeçte bekletin. Midyeleri ayrı bir süzgece alıp çözülmeleri için bırakın. Pilav tenceresine tereyağı, kimyon, karabiber, üzüm ve tuzu koyup, pirinci ekleyin. Orta ateşte kavurun. 2 su bardağı kaynar suyu pirincin üzerine ekleyin ve bir- iki taşım kaynatıp demlenmeye bırakın. 2-3 dakika sonra, süzülmüş midyeleri pilavın üzerine serpiştirin ve pirinç yumuşayana kadar demlemeye devam edin. Sıcak olarak servis yapın.