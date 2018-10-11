Mihaliç Peynir Pilavı

Pirinci geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık su ve bir tutam tuz ekleyerek yarım saat bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kenara alın. 2 Diğer taraftan tereyağını bir tavaya alıp havucu soteleyin. Üzerine pirinci ilave edin ve beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın. Kaynayana dek yüksek, kaynadıktan sonra kısık ateşte, suyunu çekene dek pişirin. Peynir ve dereotu ekleyip ocağı kapatın. Üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve 10 dakika demlendirdikten sonra karıştırarak servis yapın.