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Sofra / Pilavlar / Misafir Pilavı

Misafir Pilavı

Misafir Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı çeşnili tuz

1 su bardağı mantar

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı garnitür

YAPILIŞI

Öncelikle 2 su bardağı pirinci yıkayıp süzün. 1 çorba kaşığı tereyağında pirinci kavurun. Üzerine 3 su
bardağı suyu ekleyin. Tuz ilave edin. Pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin. Ayrı bir yerde mantarları ikiye
bölüp, zeytinyağında soteleyin. Garnitürü ve çeşnili tuzu ekleyin. Yarım su bardağı su ilave edin. Pişen pilavın üzerine mantarlı malzemeyi katın. Karabiberle birlikte karıştırarak servis yapın.
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