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Sofra / Pilavlar / Mor Pilav

Mor Pilav

Mor Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kırmızı lahana

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı kabuksuz badem

1 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci suda dinlendirin. Lahanayı tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın. Suyunu süzüp, piyazlık doğrayın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Badem ekleyip kavurun. Kuş üzümü ilave edip karıştırın. Lahana ve pirinç ekleyip 2 dakika kavurun. 3 su bardağı lahana suyu ve tavuk suyu ekleyip harlı ateşte kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca tuzunu ayarlayıp, ocağın altını kısın. Suyunu çekince ocaktan alın. Pilavı karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın. Üzerini kalın bir örtü ile kapatıp 30 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
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