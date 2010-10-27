Muhaşerli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pİrinci tuzlu suda ıslatın. Geceden ıslattığınız muhaşeri haşlayın. Tereyağını tencereye alıp, pirinci kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyin. Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte göz göz olana dek pişirip, ocağın altını kapatın. Tencerenin üzerini kağıt havlu ile kaplayıp, kapağını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Karabiber serpip, terbiyeli tavuk budu ile servis yapın.



Muhaşer: Nohudun ıslatılıp, kurutularak ortadan ikiye ayrılmış hali.