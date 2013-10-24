Naneli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve kurulayın. Havucu soyun ve kabakla birlikte patlıcanla aynı ebatta doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp havucu ilave edin. Birkaç dakika kavurup üzerine patlıcan ve kabağı ilave edin. Sebzeler yarı yarıya pişene dek kavurun. Delikli bir kepçeyle tavadan alıp, fazla yağının gitmesi için kağıt havlu üzerine çıkarın. Tereyağını bir tencereye alıp, kızdırın. Pirinci ilave edip, beyazlaşana dek kavurun. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince sebzeleri ekleyin ve pişirmeye devam edin. Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın. Üzerine yapraklarına ayırdığınız ya da ince kıydığınız nane ekleyip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.