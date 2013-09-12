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Nohutlu Bulgur Pilavı

Nohutlu Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tablet tavuk bulyon

250 gram kuşbaşı doğranmış tavuk eti

4 çorba kaşığı yağ

1 su bardağı nohut

100 gram kuru üzüm

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

Süslemek için:

Nane yaprağı

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp süzün. 2 çorba kaşığı yağı bir tencerede eritip, bulguru 1-2 dakika kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve 1 tablet tavuk bulyonu ekleyin. Nohudu haşlayın. Kuru üzüm ve kuş üzümü ile birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, orta ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan bir tavada kalan yağı kızdırıp, üzerine toz kırmızıbiber eklediğiniz tavuğu sote edin ve kenara alın. Pilav suyunu çekince tavuğu üzerine ekleyin. Yaprak yaprak kopardığınız naneyi ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp pilavın üzerine kağıt havlu koyun. Tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra, üzerini nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
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