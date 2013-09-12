Nohutlu Bulgur Pilavı

Bulguru yıkayıp süzün. 2 çorba kaşığı yağı bir tencerede eritip, bulguru 1-2 dakika kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve 1 tablet tavuk bulyonu ekleyin. Nohudu haşlayın. Kuru üzüm ve kuş üzümü ile birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, orta ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan bir tavada kalan yağı kızdırıp, üzerine toz kırmızıbiber eklediğiniz tavuğu sote edin ve kenara alın. Pilav suyunu çekince tavuğu üzerine ekleyin. Yaprak yaprak kopardığınız naneyi ilave edip harmanlayın. Ocaktan alıp pilavın üzerine kağıt havlu koyun. Tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra, üzerini nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.