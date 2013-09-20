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Nohutlu Firik Pilavı

Nohutlu Firik Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram firik

1 su bardağı nohut (haşlanmış)

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yeteri kadar sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Sıvı yağı tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Biber salçası, haşlanmış nohut ve firiği ilave edip, karıştırın. Bulguru ekleyip, tuzunu ayarlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp demlendirin. Tencereyi ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış karabiber ve pul biberi gezdirerek servis yapın.
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