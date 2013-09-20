Nohutlu Firik Pilavı

Sıvı yağı tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Biber salçası, haşlanmış nohut ve firiği ilave edip, karıştırın. Bulguru ekleyip, tuzunu ayarlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp demlendirin. Tencereyi ocaktan alıp, üzerine tereyağında kızdırılmış karabiber ve pul biberi gezdirerek servis yapın.