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Nohutlu tavuklu pilav tarifi

Nohutlu tavuklu pilav tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç



1 adet tavuk göğsü



1 su bardağı haşlanmış nohut



1 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı sıvıyağ



Yeteri kadar su



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp sudan geçirin. Diğer taraftan tavuk etini tencereye alıp üzerine tuz ve 3 su bardağı su ekleyip yumuşayana dek haşlayın. Sudan alıp ılınmaya bırakın. Didikledikten sonra karabiber ve pulbiberle tatlandırın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine sıvıyağ ve iki buçuk su bardağı tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince nohudu ekleyip suyunu tamamen çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Küçük bir kaseyi hafifçe ıslatıp tabanına biraz tavuk eti koyun. Üzerine pilav ekleyip şekil alması için bastırın. Ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Kalan tavuk ve pilavı da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

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