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Nohutlu ve Portakal Sulu Siyah Pirinç Pilavı

Nohutlu ve Portakal Sulu Siyah Pirinç Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı portakal suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı kavrulmuş fındık

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle siyah pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat bekletin ve süzün. Duru suyu çıkana kadar yıkayıp, süzdükten sonra tereyağında kavurun. Üzerine portakal suyu ve 4 su bardağı su ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 15 dakika dinlendirdikten sonra nohut, fındık, rendelenmiş portakal kabuğu, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
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