Nohutlu ve Portakal Sulu Siyah Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle siyah pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat bekletin ve süzün. Duru suyu çıkana kadar yıkayıp, süzdükten sonra tereyağında kavurun. Üzerine portakal suyu ve 4 su bardağı su ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 15 dakika dinlendirdikten sonra nohut, fındık, rendelenmiş portakal kabuğu, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.