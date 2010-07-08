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Nohutlu Dövme Pilavı

Nohutlu Dövme Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı nohut

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Nohutu bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve 3 su bardağı su ile kaynatın. Nohutlar hafif yumuşayınca yıkanmış ve ayıklanmış buğday ile tuz ilave edin. Tencerenin kapağı yarım kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakın. Nohut ve buğday yumuşayınca ocağın altını kapatın. Diğer tarafta bir tavada tereyağı ve sıvı yağı eritin ve pilavın üzerine gezdirin. Tencerenin kapağına bir kağıt havlu kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Pilavı karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.
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