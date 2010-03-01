DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Nohutlu Pilav

Nohutlu Pilav

Nohutlu Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı nohut

3 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet küçük boy havuç

5-6 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu haşlayıp kenara alın. Pirinci 1 saat sıcak suda bekletip yıkayın. Tereyağını bir tencerede eritip pirinçleri renkleri dönene kadar kavurun. Suyunu ekleyip nohutları ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Suyu tamamen çekilince ocağı kapatıp demlenmeye bırakın. Sıvı yağı bir tavaya alıp üzerine rendelenmiş havuçları ekleyip sote etin. Servis yaparken pilavın üzerine dökün. Dereotu ile süsleyin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN