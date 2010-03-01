Nohutlu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu haşlayıp kenara alın. Pirinci 1 saat sıcak suda bekletip yıkayın. Tereyağını bir tencerede eritip pirinçleri renkleri dönene kadar kavurun. Suyunu ekleyip nohutları ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Suyu tamamen çekilince ocağı kapatıp demlenmeye bırakın. Sıvı yağı bir tavaya alıp üzerine rendelenmiş havuçları ekleyip sote etin. Servis yaparken pilavın üzerine dökün. Dereotu ile süsleyin.