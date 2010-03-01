Nohutlu Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı nohut
3 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet küçük boy havuç
5-6 dal dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Akşamdan ıslattığınız nohudu haşlayıp kenara alın. Pirinci 1 saat sıcak suda bekletip yıkayın. Tereyağını bir tencerede eritip pirinçleri renkleri dönene kadar kavurun. Suyunu ekleyip nohutları ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Suyu tamamen çekilince ocağı kapatıp demlenmeye bırakın. Sıvı yağı bir tavaya alıp üzerine rendelenmiş havuçları ekleyip sote etin. Servis yaparken pilavın üzerine dökün. Dereotu ile süsleyin.