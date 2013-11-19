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Otlu Pilav

Otlu Pilav
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg baldo pirinç

150 gram tereyağı

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 dal taze soğan

3 dal maydanoz

3 dal dereotu

3 dal nane

1 litre et ya da tavuk suyu

tuz

YAPILIŞI

Pirinci 20 dakika ılık suda bekletin. Daha sonra yıkayıp süzün. Taze soğan, maydanoz, dereotu ve naneyi ince kıyın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine pirinci ilave edin ve rengi beyazlaşana dek kavurun. Taze soğan, maydanoz, dereotu ve naneyi tencereye ilave edin. Birkaç dakika daha karıştırıp et veya tavuk suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Suyunu tamamen çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağını kapatın ve 20 dakika dinlendirin. Daha sonra bir kez karıştırıp, 10 dakika daha dinlendirip servis yapın.
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