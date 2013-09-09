Özbek Pilavı

Nohudu bir gece önceden suda bekletip, ertesi gün haşlayın ve suyunu süzün. Tencereye tereyağını

alıp, yemeklik doğranmış soğanları yağda kavurun. Salçayı ekleyin. Daha sonra dolmalık fıstık, kuş üzümü,

küçük doğranmış havuç ve parçalara ayrılmış kuzu etini ilave edip kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine et suyu ve tuz ekleyin. Etin pişmesine yakın, pirinci ilave edin. Kısık ateşte, tencerenin ağzı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Nohudu ilave edin ve bir kez karıştırın. Suyunu çektikten sonra ateşten indirip servis yapın.