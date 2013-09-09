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Özbek Pilavı

Özbek Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram nohut

250 gram tereyağı

4 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 adet kuzu kol (6 parçaya ayrılmış)

4 adet havuç

50 gram dolmalık fıstık

50 gram kuş üzümü

3 su bardağı et suyu

Yarım kg pirinç

Tuz

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden suda bekletip, ertesi gün haşlayın ve suyunu süzün. Tencereye tereyağını
alıp, yemeklik doğranmış soğanları yağda kavurun. Salçayı ekleyin. Daha sonra dolmalık fıstık, kuş üzümü,
küçük doğranmış havuç ve parçalara ayrılmış kuzu etini ilave edip kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine et suyu ve tuz ekleyin. Etin pişmesine yakın, pirinci ilave edin. Kısık ateşte, tencerenin ağzı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Nohudu ilave edin ve bir kez karıştırın. Suyunu çektikten sonra ateşten indirip servis yapın.
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