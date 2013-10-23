Özbek Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suda dinlendirin. Yemeklik doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında pembeleşene dek soteleyin. Havuç ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Yıkanıp süzülen pirinç, nohut ve et suyunu ekleyip pişmeye bırakın. Pilav göz göz olunca ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak 10 dakika dinlendirin. Dolmalık fıstığı kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kavurup, pilava ilave edin ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.