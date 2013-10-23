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Özbek Pilavı

Özbek Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

5 çorba kaşığı tereyağı

4 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı et suyu, tuz karabiber

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suda dinlendirin. Yemeklik doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında pembeleşene dek soteleyin. Havuç ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Yıkanıp süzülen pirinç, nohut ve et suyunu ekleyip pişmeye bırakın. Pilav göz göz olunca ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak 10 dakika dinlendirin. Dolmalık fıstığı kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kavurup, pilava ilave edin ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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