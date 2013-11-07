Özbek Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ıslatıp kenara alın. Eti sıvı yağda önce harlı ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kısıp, 40 dakika daha pişirin. Kıyılmış soğan ekleyip, 20 dakika pişirin. Jülyen doğranmış havuç ilave edip 20 dakika daha pişirmeye devam edin. Pirinci tencereye boşaltıp, ortasını açın. Eti pirincin ortasına yerleştirip, üzerini pirinçle kaplayın. Pirincin üzerini yarım parmak geçecek kadar sıcak suya, tuz-karabiber ekledikten sonra ocağa oturtun ve pişmeye bırakın. Pirinç suyunu çekince ocaktan alın ve demlenmesi için üç yerinden boşluk açıp, 5-10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.