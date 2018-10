Parmesan Kalınbında Karidesli Risotto

Sofra Tarifi

Parmesan kap için: 100 gram taze parmesan peyniri Risotto için: Et suyu için (bir parça kemikli et, tuz, yarım soğan, yarım havuç, 2 adet kereviz sapı, yeteri kadar su) 250 gram ayıklanmış karides Küp doğranmış yarım soğan 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çorba kaşığı tereyağı 1 adet küp doğranmış domates 4 avuç risotto pirinci Yarım çay bardağı beyaz şarap 1 çorba kaşığı tereyağı 50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Parmesan kap için rendelenmiş parmesan peynirini yağlı kağıdın üzerine, kullanacağınız kabın büyüklüğüne göre yayın. Parmağınızda hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarana dek, yaklaşık 10 dakika pişirin. Katılaşmasına izin vermeden, ince bir spatula yardımı ile kalıpların içine yerleştirin. İçlerine küçük bir bardak yerleştirip, güzel şekil almasını sağlayın. İyice soğuyunca kalıptan çıkarın. Ayrı bir yerde risottoda kullanmak için et suyunu hazırlayın. Bunun için kemikli et, tuz, soğan, havuç, kereviz sapı ve suyu kaynatın.Kemikleri kalmak kaydıyla eti sudan alın. Karides kabuklarını ekleyip, 10-15 dakika daha kaynatın. Ayrı bir tencereye soğan, zeytinyağı ve tereyağını alıp, soğan pembeleşene dek soteleyin. Domates ekleyip, suyunu çekene dek soteleyin. Üzerine pirinç ilave edip kavurun. Saatinizi 10 dakikaya ayarlayın. Kavurduğunuz pirinç sertleştiğinde şarabı ekleyin. Daha sonra 1 çorba kepçesi et suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Karides ilave edip, harmanlayın. Pirinç suyunu çektikçe çorba kasesi ile et suyu ekleyin. 10 dakika dolduğunda pirinci kontrol edin. Pirinç istediğiniz kıvama gelmemişse et suyu eklemeye devam edin. İstenilen kıvama gelmişse ocaktan alıp, içine derin dondurucuda bekletilmiş 1 çorba kaşığı tereyağı atın. Üzerine parmesan peyniri serpiştirip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.