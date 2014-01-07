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Sofra / Pilavlar / Pastırmalı Mercimekli Bulgur Pilavı

Pastırmalı Mercimekli Bulgur Pilavı

Pastırmalı Mercimekli Bulgur Pilavı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı pilavlık bulgur

Tuz

Karabiber

Kimyon

50 gram pastırma

YAPILIŞI

Mercimeği bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip bir taşım kaynatın. Daha sonra suyunu döküp, mercimeği de bir kenarda bekletin. Soğanı ince kıyın. Bir tencereye zeytinyağını alıp, soğanı biraz soteleyin. Salçayla birlikte 2 dakika kavurup, ardından bulguru ekleyerek 5 dakika daha soteleyin. Üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip, haşlanmış süzülmüş mercimeği de ekleyin. Baharatları da ilave ettikten sonra 10-15 dakika pişmeye bırakın. Bulgurlu mercimeği servis kabına alın. Son olarak, küçük bir tavada 1 çorba kaşığı zeytinyağında hafif sotelediğiniz pastırma dilimlerini üzerine yerleştirip ılık ya da sıcak servis yapın.
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