Pastırmalı Mercimekli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği bir tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip bir taşım kaynatın. Daha sonra suyunu döküp, mercimeği de bir kenarda bekletin. Soğanı ince kıyın. Bir tencereye zeytinyağını alıp, soğanı biraz soteleyin. Salçayla birlikte 2 dakika kavurup, ardından bulguru ekleyerek 5 dakika daha soteleyin. Üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip, haşlanmış süzülmüş mercimeği de ekleyin. Baharatları da ilave ettikten sonra 10-15 dakika pişmeye bırakın. Bulgurlu mercimeği servis kabına alın. Son olarak, küçük bir tavada 1 çorba kaşığı zeytinyağında hafif sotelediğiniz pastırma dilimlerini üzerine yerleştirip ılık ya da sıcak servis yapın.