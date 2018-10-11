Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karamelize soğan için zeytinyağını sos tenceresine alıp, ince kıyılmış soğan ekleyin ve rengi dönene dek kısık ateşte sote edin. Üzerine toz şeker ekleyin ve hafifçe karıştırın. Su ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Soğan karamel rengini alınca ocağı kapatıp soğumaya bırakın. 2 Pilav için kızgın tereyağında pastırmaları 1-2 dakika soteleyin. Pilavlık bulguru ekleyip karıştırın. Salçaları küçük bir kasede 1-2 çorba kaşığı su ile karıştırıp tencereye ekleyin. Bulgur ve salça iyice karıştıktan sonra malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmeye bırakın. 3 Bulgur pilavını dilediğiniz kalıp veya kase ile şekillendirdikten sonra üzerine 1-2 çorba kaşığı karamelize soğan ekleyerek servis yapın.