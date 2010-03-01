Pastırmalı Cevizli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı bulgur
2 çorba kaşığı margarin
Yarım demet taze soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
15 dilim pastırma
5-6 dal nane
Yeterince sıcak su
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
Margarini ve sıvı yağı bir tencereye alın. Margarin eridikten sonra taze soğanı ve pastırmayı kısaca soteleyin. Salçayı ekleyip, biraz daha kavurun. Bulguru ve cevizi ekleyip, birkaç dakika kavurun. Üzerine suyu ekleyin, tuzunu ve biberi katın. Kısık ateşte pişmeye bırakın, son olarak taze naneyi katıp, servis yapın.