Pastırmalı Cevizli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini ve sıvı yağı bir tencereye alın. Margarin eridikten sonra taze soğanı ve pastırmayı kısaca soteleyin. Salçayı ekleyip, biraz daha kavurun. Bulguru ve cevizi ekleyip, birkaç dakika kavurun. Üzerine suyu ekleyin, tuzunu ve biberi katın. Kısık ateşte pişmeye bırakın, son olarak taze naneyi katıp, servis yapın.