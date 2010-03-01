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Sofra / Pilavlar / Pastırmalı Cevizli Bulgur Pilavı

Pastırmalı Cevizli Bulgur Pilavı

Pastırmalı Cevizli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

2 çorba kaşığı margarin

Yarım demet taze soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

15 dilim pastırma

5-6 dal nane

Yeterince sıcak su

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Margarini ve sıvı yağı bir tencereye alın. Margarin eridikten sonra taze soğanı ve pastırmayı kısaca soteleyin. Salçayı ekleyip, biraz daha kavurun. Bulguru ve cevizi ekleyip, birkaç dakika kavurun. Üzerine suyu ekleyin, tuzunu ve biberi katın. Kısık ateşte pişmeye bırakın, son olarak taze naneyi katıp, servis yapın.
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