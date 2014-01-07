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Patatesli Pilav

Patatesli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı antep fıstığı

2 adet patates

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

YAPILIŞI

Bir tencereye su koyun. Kaynayınca tuzu atın. Yıkanıp süzülmüş pirinci kaynayan suya salın. Pirinci yarı yarıya haşlayın. Daha sonra süzgeçten geçirin. Süzülen pirince antep fıstığını ve zerdeçalı karıştırın. Bu arada ayrı bir tencereye tereyağının yarısını koyun ve kızdırın. İrice halka doğradığınız patatesleri yağda kızartın. Haşlanmış pirincin yarısını patateslerin üzerine yayın. Pirincin üzerine yıkanmış kuru üzüm yayın. Pilavın kalanını da üzerine yayın. Bunun da üzerine yıkanmış kuru üzüm yayın. Pilavın kalanını da üzerine yerleştirin. Artan yağı da kızdırıp üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 20-30 dakika pişirin. Demlenen pilavı servis tabağına ters çevirin.
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