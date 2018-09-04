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Patlıcanlı Bulgur Pilavı

Patlıcanlı Bulgur Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 su bardağı bulgur

3 adet domates

3 adet sivri biber

1 adet soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber, kimyon



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Patlıcanları halka doğrayın ve acısını almak için tuzlu suda 20 dakika bekletip kurulayın. Ardından kızgın yağda kızartın. Domatesleri ve soğanı küp doğrayın. Biberleri ince kıyın. Sıvı yağ ve tereyağını pilav tenceresinde ısıtın. Soğanı ve biberleri ekleyip kavurun. Domates ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine baharatları, tuzu ve yıkanıp süzülmüş bulguru ekleyin. 1-2 kere karıştırdıktan sonra malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su katıp ocağın altını kısın. Kapağı kapalı şekilde tüm suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun ve 10 dakika demlendirin. Geniş bir kasenin içine her yerini kaplayacak şekilde kızarmış patlıcanları dizin. Üzerine bulgur pilavını koyup hafifçe bastırarak yerleştirin. Kaseyi servis tabağına ters çevirip servis yapın.
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