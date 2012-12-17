Patlıcanlı Pilav

Sofra Tarifi

2 adet patlıcan 5 çorba kaşığı zeytinyağı 2'şer adet patlıcan ve soğan 1 avuç dolmalık fıstık, kuş üzümü 1 adet domates 1.5 su bardağı jasmin pirinci 2.5 su bardağı su 2 diş sarımsak Dolma baharı Tuz Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup, minik minik doğrayın. Sıvı yağda kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Küçük doğranmış soğan, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü yağda kavurun. Küp doğranmış domatesi ekleyin. Sotelenince pirinci katıp, iki buçuk su bardağı suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Suyunu çekince dolma baharını ekleyip, pilavın üzerine kağıt havlu kapatın. Pilavı demlendirdikten sonra, kızartılmış patlıcanı ekleyip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.