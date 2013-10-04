Patlıcanlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp yıkayın. Suyunu iyice süzün. Patlıcanı alacalı soyup, uzunlamasına dilimleyin. Bol tuzlu suda 5-10 dakika, acısı çıkana kadar bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Tost makinesinde ya da ızgarada, yağsız bir şekilde kızartın. Bir tencereye tereyağını alıp, yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun. Kuş üzümü ve pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Toz şeker, karabiber, tarçın ve tuzu ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurma işlemine devam edin. Malzemenin yarısını tencereden alın. Tencerede kalan malzemenin üzerine patlıcanları şerit halinde dizin. Ayırdığınız malzemeyi de patlıcanların üzerine yayın. Suyu ekleyip, önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Servis tabağına tencereyi ters çevirin. Pilavı kalıp halinde çıkartıp servis yapın.