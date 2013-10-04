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Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 adet patlıcan l Bir buçuk su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

3'er çay kaşığı dolmalık fıstık ve toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3'er çay kaşığı tarçın ve kuş üzümü

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp yıkayın. Suyunu iyice süzün. Patlıcanı alacalı soyup, uzunlamasına dilimleyin. Bol tuzlu suda 5-10 dakika, acısı çıkana kadar bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Tost makinesinde ya da ızgarada, yağsız bir şekilde kızartın. Bir tencereye tereyağını alıp, yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun. Kuş üzümü ve pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Toz şeker, karabiber, tarçın ve tuzu ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurma işlemine devam edin. Malzemenin yarısını tencereden alın. Tencerede kalan malzemenin üzerine patlıcanları şerit halinde dizin. Ayırdığınız malzemeyi de patlıcanların üzerine yayın. Suyu ekleyip, önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Servis tabağına tencereyi ters çevirin. Pilavı kalıp halinde çıkartıp servis yapın.
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