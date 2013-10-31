Patlıcanlı Pilav

Pirinci yıkayıp süzün. Bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık suda yarım saat bekletin. Damla sakızını derin dondurucuda 5 dakika bekletin, sonra havada dövün.Yarım kahve fincanı sirke ve yarım kahve fincanı suyu karıştırın. Safranı bu karışımda 2-3 saat bekletin.Patlıcanları alacalı soyup, kuşbaşı doğrayın. Tuzlu suda 5 dakika haşlayıp, süzün. Tereyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine patlıcanı ilave edin. Ezmemeye dikkat ederek, ara sıra karıştırarak kavurun. Tencereye 3 su bardağı sıcak su ilave edin. Damla sakızı, bal ve tuz ilave edin. Bir taşım kaynayınca pirinç, sirkeli safran, tarçın, karabiber ve tuz ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. 3-4 dakika hızlı, sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve çok kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatın ve pilavı 15 dakika demlendirip, servis yapın.