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Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kemer patlıcan

2 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

3 parça damla sakızı

Yarım kahve fincanı sirke

1 tatlı kaşığı safran

4 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün. Bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık suda yarım saat bekletin. Damla sakızını derin dondurucuda 5 dakika bekletin, sonra havada dövün.Yarım kahve fincanı sirke ve yarım kahve fincanı suyu karıştırın. Safranı bu karışımda 2-3 saat bekletin.Patlıcanları alacalı soyup, kuşbaşı doğrayın. Tuzlu suda 5 dakika haşlayıp, süzün. Tereyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine patlıcanı ilave edin. Ezmemeye dikkat ederek, ara sıra karıştırarak kavurun. Tencereye 3 su bardağı sıcak su ilave edin. Damla sakızı, bal ve tuz ilave edin. Bir taşım kaynayınca pirinç, sirkeli safran, tarçın, karabiber ve tuz ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. 3-4 dakika hızlı, sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve çok kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatın ve pilavı 15 dakika demlendirip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pilavı zeytinyağı ile de pişirebilirsiniz.
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