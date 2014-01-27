DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet minik patlıcan

1 adet soğan

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

taze kekik

YAPILIŞI

Pirinci ıslatın. Soğanı piyazlık doğrayın. Sıvı yağla tencereye alıp, pembeleştirin. Patlıcanları ortadan ikiye bölün. Tencereye atın. 1-2 çevirip, suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyin. Suyunu ilave edin. Tuz ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Derince bir kaba pilavı yayın. Üzerini kaşıkla düzeltin. Servis tabağına ters çevirin. Taze kekik dallarıyla süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN