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Patlıcanlı Tavuklu Pilav

Patlıcanlı Tavuklu Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet patlıcan

300 gram tavuk kalça

50 gram badem

Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

1 çay kaşığı safran

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patlıcanın kabuğunu alacalı soyup, kuşbaşı doğrayın. 1 çay bardağı sıvı yağda kızartın. Ayrı bir yerde kuşbaşı doğranmış tavuk etini yapışmaz yüzeyli tavada, harlı ateşte pembeleşene dek soteleyin. Badem ekleyip kavurmaya devam edin. Tereyağı ve kalan sıvı yağı pilav tenceresine alın. Pirinç ilave edip, kısık ateşte 10 dakika karıştırarak kavurun. Su, safran, karabiber ve tuz ekleyin. Önce harlı ateşte, sonra
kısık ateşte göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin. Patlıcan ve tavuk eti ekleyip harmanlayın. Ortası delik kek kalıbına hafifçe bastırarak yerleştirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın.
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