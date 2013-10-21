Patlıcanlı Tavuklu Pilav

kısık ateşte göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin. Patlıcan ve tavuk eti ekleyip harmanlayın. Ortası delik kek kalıbına hafifçe bastırarak yerleştirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın.

Patlıcanın kabuğunu alacalı soyup, kuşbaşı doğrayın. 1 çay bardağı sıvı yağda kızartın. Ayrı bir yerde kuşbaşı doğranmış tavuk etini yapışmaz yüzeyli tavada, harlı ateşte pembeleşene dek soteleyin. Badem ekleyip kavurmaya devam edin. Tereyağı ve kalan sıvı yağı pilav tenceresine alın. Pirinç ilave edip, kısık ateşte 10 dakika karıştırarak kavurun. Su, safran, karabiber ve tuz ekleyin. Önce harlı ateşte, sonra