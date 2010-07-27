Patlıcanlı Biberli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyup, tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletip süzün. Tereyağının yarısını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış biber ve patlıcanı ilave edin. Patlıcanlar yumuşayınca, rendelenmiş domates, tuz ve pul biber ekleyin. Domates suyunu yarı yarıya çekince ocaktan alın. Bulguru yıkayıp süzün. Kalan tereyağını bir tencereye alıp bulguru sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Pilav suyunu yarı yarıya çekince, patlıcanlı harcı üzerine ilave edin. Tamamen suyunu çekene kadar pişirip altını kapatın. Nane ekleyip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip, kapağını kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.