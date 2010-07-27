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Patlıcanlı Biberli Bulgur Pilavı

Patlıcanlı Biberli Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy bostan patlıcanı

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

10 adet sivri biber

1 adet büyük boy domates

2 su bardağı pilavlık bulgur

Yeteri kadar sıcak su

4-5 dal kıyılmış nane

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyup, tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletip süzün. Tereyağının yarısını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine ince kıyılmış biber ve patlıcanı ilave edin. Patlıcanlar yumuşayınca, rendelenmiş domates, tuz ve pul biber ekleyin. Domates suyunu yarı yarıya çekince ocaktan alın. Bulguru yıkayıp süzün. Kalan tereyağını bir tencereye alıp bulguru sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Pilav suyunu yarı yarıya çekince, patlıcanlı harcı üzerine ilave edin. Tamamen suyunu çekene kadar pişirip altını kapatın. Nane ekleyip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip, kapağını kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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