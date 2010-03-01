Patlıcanlı Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tencereye alıp etleri sularını salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yumuşayana kadar pişirip kenara alın. Tereyağını eritip şehriyeleri kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada fıstık ve bademleri renkleri dönenene kadar kavurun. Patlıcanları küp doğrayıp acısını gidermek için tuzlu suda bekletin. Kurulayıp sıvı yağda kızartın. Şehriyeler suyunu çekince altını kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 5 dakika dinlendirip üzerine eti, patlıcanları, bademleri ve dolmalık fıstıkları ilave edin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.