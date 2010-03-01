Patlıcanlı Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı şehriye
3 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
4 çorba kaşığı badem
2 adet orta boy patlıcan
300 gram kuşbaşı et
2 çorba kaşığı sıvı yağ
8-10 dal nane
Yeterince sıcak su
Tuz, pul biber
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Sıvı yağı bir tencereye alıp etleri sularını salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yumuşayana kadar pişirip kenara alın. Tereyağını eritip şehriyeleri kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada fıstık ve bademleri renkleri dönenene kadar kavurun. Patlıcanları küp doğrayıp acısını gidermek için tuzlu suda bekletin. Kurulayıp sıvı yağda kızartın. Şehriyeler suyunu çekince altını kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 5 dakika dinlendirip üzerine eti, patlıcanları, bademleri ve dolmalık fıstıkları ilave edin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.