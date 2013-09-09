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Sofra / Pilavlar / Pazıya Sarılı Pilav

Pazıya Sarılı Pilav

Pazıya Sarılı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-7 adet pazı yaprağı

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı mısır yağı

Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

3 su bardağı sıcak su

1 adet et suyu tableti

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Pazıların saplarını kesin. Yumuşayana kadar haşlayın ve soğutun. Pirinci 2 saat sıcak tuzlu suda ıslatın. Bu süre sonunda tencereye tereyağını ve mısır yağını alın. Fıstık ve üzümleri yıkayıp, kurulayın ve yağın içine atın. 10 dakika kadar kısık ateşte kavurun. Ardından pirinci süzüp tencereye alın. 2-3 dakika kavurun. 3 bardak suyu ekleyin. Et suyu tableti, tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edin. Pirinç suyunu çekene dek pişirin. 20 dakika demlendirip, içine ince kıyılmış dereotunu ilave ederek harmanlayın. Yuvarlak bir fırın kabına pazıları aralıksız olarak dizin. İçine hazırlanan pilavı döküp, üzerini pazı yaprakları ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika demlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Dilimleyerek servis
yapın.
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