Pazıya Sarılı Pilav

Pazıların saplarını kesin. Yumuşayana kadar haşlayın ve soğutun. Pirinci 2 saat sıcak tuzlu suda ıslatın. Bu süre sonunda tencereye tereyağını ve mısır yağını alın. Fıstık ve üzümleri yıkayıp, kurulayın ve yağın içine atın. 10 dakika kadar kısık ateşte kavurun. Ardından pirinci süzüp tencereye alın. 2-3 dakika kavurun. 3 bardak suyu ekleyin. Et suyu tableti, tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edin. Pirinç suyunu çekene dek pişirin. 20 dakika demlendirip, içine ince kıyılmış dereotunu ilave ederek harmanlayın. Yuvarlak bir fırın kabına pazıları aralıksız olarak dizin. İçine hazırlanan pilavı döküp, üzerini pazı yaprakları ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika demlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Dilimleyerek servis

yapın.