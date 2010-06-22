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Perde Pilavı

Perde Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kişilik

2 adet milföy hamuru

Yarım su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı ince doğranmış havuç

Yeteri kadar sıcak su

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz, karabiber, tarçın

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Tereyağını eritip, pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerine havucu ilave edin. Havuç yumuşayınca, üzerini geçecek kadar su, kuş üzümü, tuz, karabiber ve tarçın ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte birkaç dakika pişirin. Daha sonra ocağı kısın ve pirinç suyu tamamen çekince ocaktan alın. Üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika demlendirin. Bu arada milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşayana kadar bekletin. Merdane ile biraz açın. Ortalarına hazırladığınız pilavı paylaştırın. Bohça şeklinde kapatın. Ek yeri altta kalacak şekilde tepsiye yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.
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