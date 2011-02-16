Perde Pilavı

Sofra Tarifi

1 adet tavuğun göğüs eti 2 adet soğan 2 su bardağı pirinç 3 su bardağı su veya tavuk suyu 1 çorba kaşığı kuş üzümü Tuz, karabiber, yenibahar 30 gram (bir kahve fincanı) badem 30 gram (bir kahve fincanı) antep fıstığı 3/4 çay bardağı sıvı yağ Hamur için: 1 adet yumurta Yarım su bardağı su Aldığı kadar un 8-10 adet badem Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra eti kemiklerinden ayırıp, iri parçalara bölün. Soğanı küp doğrayıp sıvı yağda pembeleştirin. Üzerine yıkanmış 2 su bardağı pirinci ekleyip, şeffaflaşana dek kavurun. 3 su bardağı tavuk suyunu, 1 çorba kaşığı kuş üzümünü ve baharatları tencereye aktarıp, ağır ateşte, pirinçler suyunu çekene dek pişirin. Pilavı ateşten alın. İçine etleri ekleyin. Bademleri ve fıstıkları sıcak suda 5 dakika bekletip, kabuklarını soyun. 2 kaşık sıvı yağda hafifçe pembeleştirin ve pilava ekleyin. Pilavı 10 dakika demlenmeye bırakın. Bu arada 1 yumurtayı, yarım bardak suyu bir kapta çırpın. Tuz ve alabildiğince un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamuru unlanmış bir zeminde incecik açın. Yuvarlak tabanlı, ısıya dayanıklı çukur bir kabı margarinle yağlayıp, un serpin. Bademleri bu kaba yerleştirin. Açılan yufkayı serin. Pilavı 1-2 kez karıştırıp, hamurun içine boşaltın. Hamurun kenarlarını pilavın üzerine kapatın. Yufkanın üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında ve fırının alt rafında yufkanın üzeri kızarana dek pişirin. Ters çevirip dilimleyerek sıcak servis yapın.