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Sofra / Pilavlar / Perdeli Özbek Pilavı

Perdeli Özbek Pilavı

Perdeli Özbek Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

500 gram kuşbaşı

doğranmış kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

150 gram badem

Bir tutam safran

Tuz

karabiber

Hamur için:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 kahve fincanı

zeytinyağı

Aldığı kadar un

Tuz

YAPILIŞI

Hamur için yumurta, yoğurt, karbonat, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın. Azar azar un ilave edip, kulak memesi kıvamında hamur elde edin. 15 dakika dinlendirin. Pirinci sıcak su ile ıslatın. Eti, pembeleşene dek tereyağında soteleyin. Kıyılmış soğan, badem, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Yıkanıp,
suyu süzülmüş pirinci ve safranı ilave edip kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pilavı servis edebileceğiniz fırına dayanıklı bir kaba alın. Hamurdan bezeler
koparıp ince uzun yuvarlayın. Pilavın üzerini hamur parçaları ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece
fırında, kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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