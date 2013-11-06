Perdeli Özbek Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
500 gram kuşbaşı
doğranmış kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
150 gram badem
Bir tutam safran
Tuz
karabiber
Hamur için:
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
1 kahve fincanı
zeytinyağı
Aldığı kadar un
Tuz
YAPILIŞI
Hamur için yumurta, yoğurt, karbonat, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın. Azar azar un ilave edip, kulak memesi kıvamında hamur elde edin. 15 dakika dinlendirin. Pirinci sıcak su ile ıslatın. Eti, pembeleşene dek tereyağında soteleyin. Kıyılmış soğan, badem, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Yıkanıp,
suyu süzülmüş pirinci ve safranı ilave edip kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pilavı servis edebileceğiniz fırına dayanıklı bir kaba alın. Hamurdan bezeler
koparıp ince uzun yuvarlayın. Pilavın üzerini hamur parçaları ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece
fırında, kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.