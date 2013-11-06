Perdeli Özbek Pilavı

suyu süzülmüş pirinci ve safranı ilave edip kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pilavı servis edebileceğiniz fırına dayanıklı bir kaba alın. Hamurdan bezeler

koparıp ince uzun yuvarlayın. Pilavın üzerini hamur parçaları ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece

fırında, kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Hamur için yumurta, yoğurt, karbonat, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın. Azar azar un ilave edip, kulak memesi kıvamında hamur elde edin. 15 dakika dinlendirin. Pirinci sıcak su ile ıslatın. Eti, pembeleşene dek tereyağında soteleyin. Kıyılmış soğan, badem, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Yıkanıp,