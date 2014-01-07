DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Perdeli Özbek Pilavı

Perdeli Özbek Pilavı

Perdeli Özbek Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı sıcak et suyu

Bir buçuk su bardağı baldo pirinç

Yarım su bardağı kuru üzüm

1 adet irice havuç

15-20 adet taze fasulye

1 adet orta boy domates

Yarım su bardağı antep fıstığı

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz tarçın

Bir tutam safran

120 gram yağsız kuşbaşı kuzu eti

15-20 dal maydanoz

240 gram milföy hamuru

200 gram tereyağı

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Önce pilavın iç malzemesini hazırlayın. Bir tencereye tereyağının yarısını koyup, eridikten sonra ince kıyılmış soğanı ilave edin. Kavurarak pembeleştirin. Eti ilave edip 5 dakika daha kavurun. Daha sonra küp doğranmış havuç, taze fasulye ve kabuğu soyulup çekirdekleri çıkarılmış domatesi ekleyin. Bir süre daha beraber kavurup fıstık, biber salçası, tarçın, safran, tuz, karabiber, yıkanmış üzüm ve kaynar et suyunu ilave edin. Tencereyi ocaktan alın. Ateşe konulan büyükçe ayrı bir tencereye kalan tereyağını koyun. Yarım saat tuzlu suda ıslanıp, yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin. 8-10 dakika kavurun. Etli harcı da pirince ilave edin. Bir defa kaynatıp, 15 dakika ağır ateşte demlendirin. Tepsiye boşaltın. İnce kıyılmış maydanozu katın. Beklemeye alın. Bu arada milföy hamurundan 1 cm genişliğinde şeritler kesin ve dibi yayvan, 8-10 cm yüksekliğinde ısıya dayanıklı yuvarlak bir kabın dibine şekilli yerleştirin. Kalan milföy hamurlarını yan yana getirip, merdaneyle yapıştırarak, genişçe açın. Hamuru kaba, kenarları dışarı sarkacak biçimde serin. İçine pilavı doldurun. Hamurun kenardan taşanlarını, hafifçe çekerek, pilavın üzerine örtün. Yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirerek alın ve dilimleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN