Perdeli Özbek Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce pilavın iç malzemesini hazırlayın. Bir tencereye tereyağının yarısını koyup, eridikten sonra ince kıyılmış soğanı ilave edin. Kavurarak pembeleştirin. Eti ilave edip 5 dakika daha kavurun. Daha sonra küp doğranmış havuç, taze fasulye ve kabuğu soyulup çekirdekleri çıkarılmış domatesi ekleyin. Bir süre daha beraber kavurup fıstık, biber salçası, tarçın, safran, tuz, karabiber, yıkanmış üzüm ve kaynar et suyunu ilave edin. Tencereyi ocaktan alın. Ateşe konulan büyükçe ayrı bir tencereye kalan tereyağını koyun. Yarım saat tuzlu suda ıslanıp, yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin. 8-10 dakika kavurun. Etli harcı da pirince ilave edin. Bir defa kaynatıp, 15 dakika ağır ateşte demlendirin. Tepsiye boşaltın. İnce kıyılmış maydanozu katın. Beklemeye alın. Bu arada milföy hamurundan 1 cm genişliğinde şeritler kesin ve dibi yayvan, 8-10 cm yüksekliğinde ısıya dayanıklı yuvarlak bir kabın dibine şekilli yerleştirin. Kalan milföy hamurlarını yan yana getirip, merdaneyle yapıştırarak, genişçe açın. Hamuru kaba, kenarları dışarı sarkacak biçimde serin. İçine pilavı doldurun. Hamurun kenardan taşanlarını, hafifçe çekerek, pilavın üzerine örtün. Yumurta sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirerek alın ve dilimleyip servis yapın.