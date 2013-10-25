Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı margarin
2-3 su bardağı sıcak su
Yarım çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı badem
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pirincin rengi dönene dek margarinle kavurun Sıcak su ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya
başlayınca altını kısın. Pişmeye yakın, tereyağı, kuş üzümü ve zeytinyağı ekleyin. Ocaktan alın. Yapışmaz yüzeyli tavada bademi kavurup, pilavın üzerine yayın. Havlu ile kapatıp, demlenmeye bırakın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.