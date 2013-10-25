başlayınca altını kısın. Pişmeye yakın, tereyağı, kuş üzümü ve zeytinyağı ekleyin. Ocaktan alın. Yapışmaz yüzeyli tavada bademi kavurup, pilavın üzerine yayın. Havlu ile kapatıp, demlenmeye bırakın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.

Pirincin rengi dönene dek margarinle kavurun Sıcak su ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya