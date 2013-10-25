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Sofra / Pilavlar / Pilav

Pilav

Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı margarin

2-3 su bardağı sıcak su

Yarım çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı badem

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirincin rengi dönene dek margarinle kavurun Sıcak su ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya
başlayınca altını kısın. Pişmeye yakın, tereyağı, kuş üzümü ve zeytinyağı ekleyin. Ocaktan alın. Yapışmaz yüzeyli tavada bademi kavurup, pilavın üzerine yayın. Havlu ile kapatıp, demlenmeye bırakın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.
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