Pırasalı fıstıklı pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp fıstıkları ve kuş üzümlerini kavurun. İncecik doğradığınız pırasayı üzerine ekleyip ve 2-3 dakika daha kavurun. Suyu tencereye ilave edin. Kaynamaya başlayınca tuz ve yıkanmış pirinci ekleyin. Suyunu çekene kadar, önce 10 dakika orta, daha sonra kısık ateşte pişirin. Altını kapattıktan sonra üzerine kağıt havlu koyarak 10 dakika dinlendirip servis yapın.