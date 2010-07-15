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Sofra / Pilavlar / Pırasalı fıstıklı pilav

Pırasalı fıstıklı pilav

Pırasalı fıstıklı pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

su bardağı yasemin pirinci

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet pırasa

4 su bardağı sıcak su, tuz

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp fıstıkları ve kuş üzümlerini kavurun. İncecik doğradığınız pırasayı üzerine ekleyip ve 2-3 dakika daha kavurun. Suyu tencereye ilave edin. Kaynamaya başlayınca tuz ve yıkanmış pirinci ekleyin. Suyunu çekene kadar, önce 10 dakika orta, daha sonra kısık ateşte pişirin. Altını kapattıktan sonra üzerine kağıt havlu koyarak 10 dakika dinlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yasemin (jasmine) pirinci, ince uzun taneli ve kokulu bir pirinç çeşididir.
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