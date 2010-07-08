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Sofra / Pilavlar / Pirinç Paçası

Pirinç Paçası

Pirinç Paçası
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    1/4 su bardağı pirinç

    2 çorba kaşığı tereyağı

    100 gram kıyma

    3 diş sarımsak

    1 su bardağı ılık su

    1 adet yumurta

    1 su bardağı yoğurt

    1 çorba kaşığı nişasta

    1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

    Yeteri kadar tuz

    YAPILIŞI

    Pirinci haşlayıp, süzün. Tereyağının yarısını tavada eritin. Kıyma ve dövülmüş sarımsağı ekleyip, kavurun. Pirinci ilave edip, yarım su bardağı suyu ekleyin. Ayrı bir kapta yumurta, yoğurt ve nişastayı karıştırın. Kalan suyu ilave edip, sulandırın. Bu karışımı kıymalı pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. Toz kırmızıbiberi kalan tereyağında eritin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

    Dipnot: "Pirinç paçası", Kastamonu yöresinin Ramazan yemekleri arasında yer alır
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