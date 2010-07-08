Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci haşlayıp, süzün. Tereyağının yarısını tavada eritin. Kıyma ve dövülmüş sarımsağı ekleyip, kavurun. Pirinci ilave edip, yarım su bardağı suyu ekleyin. Ayrı bir kapta yumurta, yoğurt ve nişastayı karıştırın. Kalan suyu ilave edip, sulandırın. Bu karışımı kıymalı pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. Toz kırmızıbiberi kalan tereyağında eritin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.



Dipnot: "Pirinç paçası", Kastamonu yöresinin Ramazan yemekleri arasında yer alır