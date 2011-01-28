Porçini Mantarlı Çöp Şişli Risotto

Sofra Tarifi

50 gram porçini mantar 2/3 su bardağı risotto pirinci 1 adet soğan 2 çay kaşığı sıvı yağ Yarım su bardağı et suyu 1 çorba kaşığı krema Bir buçuk çay kaşığı tuz ve karabiber 4 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı 50 gram küp doğranmış kuzu bonfile Yarım su bardağı küp doğranmış hellim peyniri 3 adet çöp şiş

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvı yağda pembeleştirin. Risotto pirincini ekleyip, 2 dakika kavurun. Et suyu ve porçini mantarı ekleyip, kapağını kapatın. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber, parmesan peyniri ve tereyağını ilave edin. 2-3 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın. Bonfile ve hellim peynirini, bir parça bonfile, bir parça hellim peyniri olacak şekilde çöp şişlere dizin. Izgarada pişirin. Risottoyu servis tabağına alın. Üzerine çöp şişleri koyarak servis yapın.