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Sofra / Pilavlar / Porçini Mantarlı Çöp Şişli Risotto

Porçini Mantarlı Çöp Şişli Risotto

Porçini Mantarlı Çöp Şişli Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram porçini mantar

2/3 su bardağı risotto

pirinci

1 adet soğan

2 çay kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı krema

Bir buçuk çay kaşığı tuz ve

karabiber

4 çorba kaşığı rendelenmiş

parmesan peyniri

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

50 gram küp doğranmış

kuzu bonfile

Yarım su bardağı küp

doğranmış hellim peyniri

3 adet çöp şiş

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvı yağda pembeleştirin. Risotto pirincini ekleyip, 2 dakika kavurun. Et suyu ve porçini mantarı ekleyip, kapağını kapatın. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber, parmesan peyniri ve tereyağını ilave edin. 2-3 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın. Bonfile ve hellim peynirini, bir parça bonfile, bir parça hellim peyniri olacak şekilde çöp şişlere dizin. Izgarada pişirin. Risottoyu servis tabağına alın. Üzerine çöp şişleri koyarak servis yapın.
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