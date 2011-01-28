Porçini Mantarlı Çöp Şişli Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram porçini mantar
2/3 su bardağı risotto
pirinci
1 adet soğan
2 çay kaşığı sıvı yağ
Yarım su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı krema
Bir buçuk çay kaşığı tuz ve
karabiber
4 çorba kaşığı rendelenmiş
parmesan peyniri
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
50 gram küp doğranmış
kuzu bonfile
Yarım su bardağı küp
doğranmış hellim peyniri
3 adet çöp şiş
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvı yağda pembeleştirin. Risotto pirincini ekleyip, 2 dakika kavurun. Et suyu ve porçini mantarı ekleyip, kapağını kapatın. Pişmeye yakın krema, tuz, karabiber, parmesan peyniri ve tereyağını ilave edin. 2-3 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın. Bonfile ve hellim peynirini, bir parça bonfile, bir parça hellim peyniri olacak şekilde çöp şişlere dizin. Izgarada pişirin. Risottoyu servis tabağına alın. Üzerine çöp şişleri koyarak servis yapın.