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Sofra / Pilavlar / Porçini Mantarlı Risotto

Porçini Mantarlı Risotto

Porçini Mantarlı Risotto
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram risotto pirinci

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

40 gram porçini mantarı

3 su bardağı sebze suyu

2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 dal fesleğen

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağı ile ince kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğramış porçini mantarlarını ekleyip karıştırın. Pirinçi ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Sebze suyunu tencereye ekleyip hafif lapa kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp parmesan peynirini ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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