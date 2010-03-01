Porçini Mantarlı Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağı ile ince kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğramış porçini mantarlarını ekleyip karıştırın. Pirinçi ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Sebze suyunu tencereye ekleyip hafif lapa kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp parmesan peynirini ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.