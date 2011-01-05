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Sofra / Pilavlar / Porçini Mantarlı Risotto

Porçini Mantarlı Risotto

Porçini Mantarlı Risotto
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

150 gram risotto pirinci

40 gram porçini mantarı

2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

3 su bardağı sebze suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağı ile ince kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğranmış porçini mantarlarını ekleyip karıştırın. Pirinci ve şarabı ekleyip, şarap çekene kadar pişirin. Sebze suyunu ekleyip devamlı karıştırarak, kıvam alıncaya kadar (hafif lapa bir kıvam) kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağını ve parmesan peynirini ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp servis yapın.
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