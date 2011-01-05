Porçini Mantarlı Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağı ile ince kıyılmış soğanı kavurun. Küçük doğranmış porçini mantarlarını ekleyip karıştırın. Pirinci ve şarabı ekleyip, şarap çekene kadar pişirin. Sebze suyunu ekleyip devamlı karıştırarak, kıvam alıncaya kadar (hafif lapa bir kıvam) kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp, tereyağını ve parmesan peynirini ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp servis yapın.