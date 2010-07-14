Porçini Mantarlı Yabani Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bol suda yıkayın. Bu arada orta boy bir tencereye 2 su bardağı su koyup kaynatın. İçine bir tutam tuz serpin. Kaynayan suyun içine pirinci ilave edin, kapağını kapatın ve pirinci kısık ateşte pişirin. Pirinç suyu çekince, ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında bırakın. Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritin ve mantarları ilave ederek 3 dakika kadar soteleyin. Mantarları pişen pirince ilave edin. En son kayısı ve bademleri ekleyin. Sıcakken servis yapın.