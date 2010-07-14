Porçini Mantarlı Yabani Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı su, et suyu ya da tavuk suyu
Bir tutam tuz
1 su bardağı yabani siyah pirinç
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 su bardağı dilimlenmiş porçini mantarı
2 çorba kaşığı kavrulmuş badem
1 çorba kaşığı ince uzun doğranmış kuru kayısı
YAPILIŞI
Pirinci bol suda yıkayın. Bu arada orta boy bir tencereye 2 su bardağı su koyup kaynatın. İçine bir tutam tuz serpin. Kaynayan suyun içine pirinci ilave edin, kapağını kapatın ve pirinci kısık ateşte pişirin. Pirinç suyu çekince, ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında bırakın. Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritin ve mantarları ilave ederek 3 dakika kadar soteleyin. Mantarları pişen pirince ilave edin. En son kayısı ve bademleri ekleyin. Sıcakken servis yapın.